HDP'li Beştaş: Horasan’da AKP’li Belediye Başkanı sandık görevlilerini tehdit ediyor

Erzurum Horasan’da AKP’li Belediye başkanı, partilileriyle beraber sandık görevlilerini sözlü ve üzerlerine yürüyerek, tehdit edip görevlerini yapmalarını engelliyor.



Horasan’ın sahibi var diyerek yapıyor üstelik bu zorbalığı. Ne Türkiye’nin ne de Horasan’ın sahibi değilsiniz.…