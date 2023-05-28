HDP'li Beştaş: Horasan’da AKP’li Belediye Başkanı sandık görevlilerini tehdit ediyor

Yeşil Sol Parti'den Erzurum Milletvekili seçilen Meral Danış Beştaş, Erzurum Horasan'daki AKP'li belediye başkanının partililerle beraber sandık görevlilerini tehdit ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beştaş, AKP'li belediye başkanı öncülüğündeki grubun, sandık görevlilerini sözlü şekilde ve üzerlerine yürüyerek, tehdit ettiklerini, görevlerini yapmalarını engellediğini söyledi.
Beştaş, "'Horasan’ın sahibi var' diyerek yapıyor üstelik bu zorbalığı. Ne Türkiye’nin ne de Horasan’ın sahibi değilsiniz. Sandıkları size bırakmayacağız" dedi.
Erzurum Horasan’da AKP’li Belediye başkanı, partilileriyle beraber sandık görevlilerini sözlü ve üzerlerine yürüyerek, tehdit edip görevlerini yapmalarını engelliyor.— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) May 28, 2023
Horasan’ın sahibi var diyerek yapıyor üstelik bu zorbalığı. Ne Türkiye’nin ne de Horasan’ın sahibi değilsiniz.…