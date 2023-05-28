HDP'li Beştaş: Horasan’da AKP’li Belediye Başkanı sandık görevlilerini tehdit ediyor

Yeşil Sol Parti'den Erzurum Milletvekili seçilen Meral Danış Beştaş, Horasan'daki AKP'li belediye başkanının partililerle beraber sandık görevlilerini tehdit ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Yeşil Sol Parti'den Erzurum Milletvekili seçilen Meral Danış Beştaş, Erzurum Horasan'daki AKP'li belediye başkanının partililerle beraber sandık görevlilerini tehdit ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beştaş, AKP'li belediye başkanı öncülüğündeki grubun, sandık görevlilerini sözlü şekilde ve üzerlerine yürüyerek, tehdit ettiklerini, görevlerini yapmalarını engellediğini söyledi.

Beştaş, "'Horasan’ın sahibi var' diyerek yapıyor üstelik bu zorbalığı. Ne Türkiye’nin ne de Horasan’ın sahibi değilsiniz. Sandıkları size bırakmayacağız" dedi.

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