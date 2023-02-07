Ağrı Patnos Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu.
HDP'den yapılan açıklamada, "Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın!" denildi.
HDP'li belediyenin topladığı deprem yardımına el konuldu
Ağrı Patnos Belediyesi'nin deprem yardımlarına el konuldu.
Haber Merkezi
Ağrı Patnos Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu.
HDP'den yapılan açıklamada, "Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın!" denildi.