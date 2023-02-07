HDP'li belediyenin topladığı deprem yardımına el konuldu

Ağrı Patnos Belediyesi'nin deprem yardımlarına el konuldu.

Haber Merkezi

Ağrı Patnos Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu.

HDP'den yapılan açıklamada, "Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın!" denildi.

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