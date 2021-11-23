HDP’li 13 milletvekili hakkında fezleke

HDP'li 13 vekil hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu.

Haber Merkezi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 HDP'li vekil hakkında toplam 16 fezleke Meclis'e sunuldu.

Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle:

“DTK Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan (2), DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Murat Sarısaç (3), Alican Önlü, Ömer Öcalan, Remziye Tosun, Sezai Temelli, Dersim Dağ, İmam Taşçıer, Feleknas Uca, Fatma Kurtulan, Sıddık Taş.”

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