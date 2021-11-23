HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 HDP'li vekil hakkında toplam 16 fezleke Meclis'e sunuldu.
Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
HDP’li 13 milletvekili hakkında fezleke
HDP'li 13 vekil hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu.
Haber Merkezi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 HDP'li vekil hakkında toplam 16 fezleke Meclis'e sunuldu.
Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle: