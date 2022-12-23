HDP'den 'Semra Güzel' tepkisi: 'Darbeci zihniyetten hesap soracağız'

HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) "Semra Güzel halkımızın iradesidir, darbeci zihniyetten hesap soracağız!" açıklamasını yaptı.

HDP MYK tarafından yapılan açıklamada "Başlatılan siyasi linç kampanyasıyla hedef haline getirilerek hukuksuz bir şekilde tutuklanan milletvekillimiz Semra Güzel’in vekilliğinin aynı hukuksuzlukla düşürülmesi AKP’nin siyasi tarihine geçen yeni bir kara lekedir" denildi.

Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesinin "2015 yılından beri türlü yöntemlerle halk iradesini gasp eden ve bu yöntemle varlığını sürdürmeye çalışan iktidarın sürdürdüğü siyasi darbenin yeni halkası" olduğu kaydedilen açıklamada parlamentonun siyasi darbeye bir kez daha ortak edildiği ifade edildi.

HDP'li Leyla Güven, Musa Farisoğulları’nın vekilliklerini de "aynı hukuksuzlukla düşüren iktidarın halk iradesine karşı sistematik olarak darbe uyguladığını tescillediği" ifade edilen açıklamada İYİP'e de tepki gösterildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu karar AKP’nin ortaklarından edindiği kumpas aklının göstergesidir, bu karar Kürt halkının iradesine düşmanlıktır. Bu karar kadınların siyaset yapma iradesine vurulan bir darbedir.

Yargıyı partimize karşı sopaya dönüştüren; kayyımlarla, tutuklamalarla, rehine politikalarıyla, vekillik düşürmeyle, ablukalarla, fiilen muhalif siyaseti yasaklı hale getirerek kendisinden önce denenmiş ve direniş karşısında çökmüş olan bütün yöntemleri uygulayan iktidarın bu uygulamaları çaresizliğinin bir göstergesidir. DEP’li vekillere karşı 2 Mart 1994 parlamento darbesini uygulamayı tek çıkar yol olarak gören iktidarın akıbeti 90’lı yılların aktörlerinden farklı olmayacaktır. Kendi kişisel çıkarları için siyaseti yasaklı hale getirenleri uyarıyoruz, bu ülkenin geleceği ile oynuyorsunuz, insanların demokratik siyasete olan güvenini kırıyorsunuz.

Bu darbe sadece milletvekilimize, sadece partimize karşı değil demokratik siyasete karşı sürdürülen bir darbedir ve kısa süre önce ortaya çıktığı gibi asla partimizle de sınırlı kalmamıştır, kalmayacaktır. İktidarın darbeciliği, hukuksuzluğu, kumpasçılığı tartışılmayacak kadar açıktır. Ancak daha dün İstanbul’da yaşanan benzer bir hukuksuzluğa isyan eden söz konusu Kürtler olunca aynı hukuksuzluğa destek veren, ortak olan İyi Parti gibi kendini muhalif sanan partileri ne biz ne halkımız ne de tarih unutmayacaktır.

Bütün kumpaslara, darbelere ve saldırılara karşı kaybeden iktidar olacaktır. Halkımız da partimiz de asla geri adım atmayacak, 12 Eylül darbesine karşı direndiği gibi direnmeye ve kazanmaya devam edecektir. Semra Güzel halkımızın iradesidir ve vekilimiz olarak kalmaya devam edecektir."