HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliği Meclis’te yapılan oylama sonucu, ‘devamsızlık’ gerekçesiyle 330 oyla düşürüldü.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki tezkere Genel Kurul’da oylandı. Güzel’in, beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurul’un altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle yapılan oylama sonucunda milletvekilliği düşürüldü. Oylamada, 372 oy kullanıldı, 330 kabul, 42 ret oyu verildi. AKP, MHP ve İYİP milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullandı.

Milletvekilliği düşürülmesi oylamasının ardından HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kararı eleştiren kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Eş Genel Başkanlar Buldan ve Sancar ile milletvekilleri Genel Kurul'u terk etti.