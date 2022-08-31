HDP'den Sedat Peker adımı

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, ülkücü mafya Sedat Peker'in eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve TOBB Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, önerge de şu ifadeler yer aldı: “Rüşvet ve haksız zenginleşme, yolsuzluk ve hırsızlık yapıldığı iddiaları arasında SPK başkanlarından milletvekillerine, çeşitli düzeylerdeki bürokratlardan gazetecilere, Cumhurbaşkanı danışmanlarından siyasi parti yöneticilerine kadar çeşitli isimler söz konusu edilmektedir. Savcıların sessiz kalması, aynı zamanda TCK’de düzenlenen 'görevi ihmal' suçunun işleniyor olmasına da işaret etmektedir. İddialar vahimdir ve araştırılması elzemdir. Aksi durum Meclis’in saygınlığına da büyük gölge düşürecektir."