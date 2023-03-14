HDP'den seçim kararı: En çok milletvekili çıkarma hedefi gözetilecek

HDP PM'nin sonuç bildirgesinde, seçim sürecinde yürütülecek çalışmalar ve alınacak kararlarda MYK'ye tam yetki verildiği belirtildi.

Bildirgede, “Seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte partimizin ve geliştirdiğimiz ittifakların önemi daha belirgin bir şekilde görünür hale gelmiştir. Milletvekili seçimlerinde, tek bir oyumuzun heba olmaması perspektifiyle en çok milletvekili çıkarma hedefini gözeterek hareket edeceğiz. HDP olarak; 14 Mayıs’ta kadınların, gençlerin, halkların, inançların, engellilerin, çocukların, emekçilerin, cinsiyet kimliklerinin ve tüm toplumsal kesimlerin yeni yaşamı birlikte örmesinde güvence olacağız” denildi.

Bildirge şu sözlerle sonlandırıldı: “Parti Meclisimiz seçim sürecinde yürütülecek çalışmalarda ve alınacak kararlarda Merkez Yürütme Kurulu’na tam yetki vermiştir.”