HDP'den polisevi saldırısı açıklaması: Haziran 2015 hatırlatması

HDP yazılı bir basın açıklaması yaparak dün Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısını kınadı.

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithar Sancar imzası ile yapılan açıklamada, "Mersin’de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz" denildi.

Açıklamada, "Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz. Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir. Mersin’de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.