HDP'den 'Patnos' açıklaması: 'Siyasi soykırım operasyonlarının devamıdır'

Ağrı'nın Patnos ilçesinde HDP'li Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç ile belediyenin İnsan Kaynakları Müdürü Uğur Laçin gözaltına alınmıştı.

HDP, konuya ilişkin "İktidar Kürt halkının iradesine saldırılarını sürdürüyor!" başlıklı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Halk iradesini gasp etmeye devam eden politikalarla suç işlemeye devam edeceklerini açıkça beyan etmişlerdir. Bu saldırılar kayyımlar eliyle gerçekleştirilen yolsuzluk ve usulsüzlükleri onaylayan politikaların yeni dönemde de sürdürüleceğinin göstergesidir. Kürt ve kadın düşmanlığına devam etme yöntemlerinin bir üst aşamaya geçilmesidir" ifadelerine yer verildi.

HDP'nin açıklaması şöyle:

'İktidar bir kez daha halk iradesini tanımayacağını göstermiştir'

"2016 yılından bugüne kayyım siyaseti ile halkın iradesini gasp eden iktidar, bugün de Patnos Belediyemize yönelik gerçekleştirdiği operasyonla, bir kez daha halk iradesini tanımayacağını göstermiştir.

Patnos Belediye Eş başkanlarımız Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç’ın da aralarında olduğu birçok belediye çalışanı arkadaşımız bu sabah hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır. Gerçekleştirilen bu gözaltılar siyasi soykırım operasyonlarının bir devamıdır. Seçim dönemi boyunca halk iradesini nasıl keyfi bir şekilde gasp ettiklerini anlatanlar, seçimden sonra da bu hukuksuzluğu devam ettirme gayreti işine girmişlerdir.



Halk iradesini gasp etmeye devam eden politikalarla suç işlemeye devam edeceklerini açıkça beyan etmişlerdir. Bu saldırılar kayyımlar eliyle gerçekleştirilen yolsuzluk ve usulsüzlükleri onaylayan politikaların yeni dönemde de sürdürüleceğinin göstergesidir. Kürt ve kadın düşmanlığına devam etme yöntemlerinin bir üst aşamaya geçilmesidir.

'Halkımız sonuna kadar iradesine sahip çıkacaktır'

Gözaltına alınan eş başkanlarımız ve belediye çalışanı arkadaşlarımızdan tek biri dahi ifadeye çağrılmadan evleri basılarak gözaltına alınmıştır. Algı operasyonları oluşturarak Kürt halkının iradesini bir kez daha gasp etmeyi hedefleyenler, şunu bilsin ki halkımız sonuna kadar iradesine sahip çıkacaktır.

Gözaltılar, baskılar ve tutuklamalarla bu halkı sindiremeyeceksiniz. Eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkelerimizle irademize sahip çıkmaktan bir adım dahi geri durmayacağız. Gözaltına alınan belediye eş başkanlarımız ve belediye çalışanı arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Halk iradesini gasp etme politikalarınıza karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."