HDP'den 'ortak cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de Suat Toktaş'ın konuğu oldu.

''HDP cumhurbaşkanı aday çıkaracak mı?'' sorusuna yanıt veren Sancar, ''Bu soru en son sorulması gereken soru. Biz cumhurbaşkanlığının isimler üzerindek konuşulmaması gerektiğini söylüyoruz. Kişiler değil, ilkeler ve yöntemler. Aday çıkarmamız gerekecekse şimdi yaptığımız gibi yaparız. Bizim adayımızın kim olacağını halk buluşmaları ile demokrasi güçleri ile konuşarak tartışarak belirleriz" dedi.

Ortak aday tartışmasına ilişkin de konuşan Sancar, "Çok net bir ifade beklemeyin, biz cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday fikrine açık olduğumuzu belirttik. Bunun için ilke ve yöntem üzerinden müzakere önerdik. Eğer bu ilke ve yöntemlerde ortaklaşamazsak bu olabilir ama bunu da ben şimdi söyleyemem" ifadesini kullandı.