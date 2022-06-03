HDP'den operasyon tepkisi: Ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üyelerinin de aralarında bulunduğu gözaltı operasyonuna HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamayla tepki gösterildi.

Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması istenen açıklamada "Ne yaparsanız yapın ne kadar saldırırsanız saldırın, kaybedeceksiniz. HDK ve HDP bu ülkenin geleceğini çoğulcu yapısıyla, çok renkliliğiyle ve demokratik zihniyetiyle yeniden inşa etmeyi başaracaktır" denildi.

"HDK’ye yönelik saldırı tekçiliğin dayatılmasıdır" başlıklı açıklama şöyle:

"Güç kaybettikçe ve zayıf düştükçe saldırganlaşan AKP, toplumun hemen her kesimine yönelik saldırılarının dozunu artırmaya devam ediyor. Bu sabah Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Göç-Der’in merkezinde yer aldığı bir saldırı dalgasıyla, aralarında MYK üyelerimiz ve parti yöneticilerimizin de yer aldığı siyasetçi ve aktivistler gözaltına alındı. Her zamanki gibi iktidar bu saldırıları meşrulaştırmak için tetikçi olarak kullandığı basın üzerinden bütün ahlaki ve hukuki sınırları çiğneyerek kirli bir dezenformasyon ve kara propagandayı eş zamanlı olarak devreye soktu.

Bu ülkede demokrasi, barış, eşitlik, hak ve özgürlük talep eden herkesi 'terörist' ilan eden, birer sopaya dönüştürdüğü yargı ve polis gücüyle herkese saldıran bu zihniyet, toplumun en dinamik kesimlerini hedef almaktadır. HDK’nin, Göç İzleme Derneği’nin ve partimizin saldırıların hedefinde olması tesadüf değildir.

HDP’yi önündeki en büyük tehlike ve engel olarak gören ve yıllardır bitmeyen bir kin ve öfkeyle partimizi tasfiye etmeye çalışan bu anlayış, şimdi de Türkiye toplumunun bütün renklerini barındıran ve bu ülkenin en demokratik, en çoğulcu, en renkli öz örgütlenmesi olan HDK’yi hedef almıştır. AKP bu ülkede demokratik ve çoğulcu olan, farklılıkları ve renkliliği barındıran her şeye düşmandır. İşçileri, emekçileri, göçmenleri, kadınları, köylüleri, gençleri, emeklileri, engellileri, dışlanan ve yok sayılan bütün halkları, tüm inanç gruplarını, yaşam alanları tahrip edilenleri bünyesinde barındıran HDK’ye yönelik bu saldırı iktidarın topluma dayattığı tekçiliğin ve karanlık zihniyetin bir tezahürüdür.

Bu toplumun farklı kimliklerinin, ötekilerinin bir araya gelmesini istemiyorlar, bundan korkuyorlar. İstiyorlar ki herkes kendilerine biat etsin, istiyorlar ki toplum kutuplaşsın, suni ayrımlar üzerinden birbirine girsin onlar da iktidarlarını ilelebet sürdürsün. HDK işte varlığıyla bu planı bozduğu için hedef alınmıştır. 90’lı yıllarda köyleri yakılan, metropollere sürülen insanların kurduğu Göç İzleme Derneği’nin basılmış olması da AKP’nin 90’lı yılların karanlık zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olduğunun bir başka kanıtıdır.

İktidarın bu sabah devreye koyduğu korkakça, zavallıca ve hukuk dışı bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Ne yaparsanız yapın ne kadar saldırırsanız saldırın, kaybedeceksiniz. HDK ve HDP bu ülkenin geleceğini çoğulcu yapısıyla, çok renkliliğiyle ve demokratik zihniyetiyle yeniden inşa etmeyi başaracaktır."