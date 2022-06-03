HDP'ye yönelik yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

HDP’ye yönelik bu sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarına gözaltı kararı çıktı.

Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Operasyon kapsamında İstanbul'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor. (İHA)

Gözaltı listesine ilişkin ilk bilgi

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınan bazı kişilerin isimleri şöyle: HDP Genel Merkez Yöneticisi Abdurrahman Öztürk, HDP PM üyesi Kenan Yıldız, HDP Kırıkkale İl Eşbaşkanı Yakup Aslan, HDP Bağcılar İlçe Örgütü yöneticisi Ramazan Kırkpınar, HDP Beylikdüzü İlçe Eşbaşkanı İrfan Hülakü, HDP Edirne İl Eşbaşkanı Melahat Çelik, HDP Tekirdağ eski İl Eşbaşkanı Alev Ateş, HDP yöneticileri Ömer Güven, Hüseyin Gözen, Emin Şen ve Ercan Ogeday, MATUHAYDER yöneticisi Cihan Kartal, GÖÇ-DER yöneticisi Şeref Kaya.