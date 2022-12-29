HDP'den Öcalan çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

HDP'nin Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesi talebiyle 7’nci gününde devam eden eylemine değinen Günay, Adalet Bakanlığı’nın sessizliğini sürdürdüğünü söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Bozdağ’a seslenen Günay, “Oturduğunuz makam, koltuk, adaletin tesis edilmesi için olan bir makamdır. Sorumluğunuzdaki bir cezaevinde 21 aydır aile ve avukat görüşmesi yoksa tecritte ısrar ediliyorsa, hukuku askıya alıyorsunuz. Adalet Bakanı olarak bu suça ortak oluyorsunuz. Bizlerin taleplerine bir an önce cevap verme, demokratik kamuoyunun kaygılarını gidermek için avukat görüşü yapılmalıdır” dedi.