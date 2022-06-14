HDP'den Millet İttifakı'na 'cumhurbaşkanlığı' resti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakat zeminlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Parlamento seçimleri için çizdiğimiz yol çok nettir. Çağrılarımız açık, müzakere ile açık diyalog ve mutabakat ile ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik" diyen Sancar, "Müzakere başlıklarımızı da bütün kamuoyuna geçen yılın 27 Eylül’ünde ilan ettik. Hiçbir saklımız gizlimiz yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa, hiç tereddütsüz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Açık söylüyorum. Bu yöntem karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı, demokrasi ittifakının adayını çıkarmayı da önümüzde en önemli seçenek olarak tutuyoruz" ifadesini kullandı.