HDP'den Mehmet Altan ve Ali Bayramoğlu'nun da aralarında olduğu isimlere teklif

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 Temmuz’da yapacağı 5’inci Büyük Olağan Kongresi'nde oluşturacağı Danışma Kurulu için çok sayıda isme teklif götürüldüğü öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP, bir önceki kongre kararı olan Danışma Kurulu’nun oluşturulmasına dair çalışmaları da bu kongre çalışmalarında tamamlandı. Merkezi Mutabakat Komisyonu tarafından 25-30 kişilik oluşturulan liste, kongrede açıklanacak. HDP’nin Danışma Kurulu’nda yer alması için Rıza Türmen, Mehmet Altan, Tarık Ziya Ekinci, Ali Bayramoğlu, Ahmet Telli, Ayşegül Devecioğlu, Sevilay Çelenk gibi isimlere teklif götürüldüğü öğrenildi.

PM'de önemli değişiklere gidildi

Öte yandanParti Meclisi (PM) için de bir çalışma gerçekleştiren HDP Mutabakat Komisyonu, yeni dönem de görev alacak isimleri belirleyerek, çalışmalarını tamamladı. Parti Meclisi ve partinin diğer kurullarında görev alacaklar için iki dönem kuralı esnetilmeden bir çalışma yürütüldü. Edinilen bilgilere göre PM’de önemli değişikliklere de gidildi. Parti Meclisi belirlemesinde de eşit temsiliyet esas alındı.