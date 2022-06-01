HDP'den Mansur Yavaş'a: Yaptığının yenilir yutulur tarafı yok

Van'da CHP'nin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında ziyaret ettiği bir esnafın, "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" sözlerine 'inşallah' yanıtı veren Mansur Yavaş, gelen tepkilerin ardından söz konusu yanıtı reddetmişti.

Artı TV canlı yayınına katılan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yavaş'a tepki gösterdi.

Seçimlerde ortak aday fikrine sıcak baktıklarını söyleyen Beştaş, "Mansur Yavaş'ın yaptığının yenilir yutulur tarafı yok yani. 'İnşallah' kavramını resmi açıklamayla tekzip etmesini ben anlayamıyorum, izah edemiyorum. Yani bu değerlendirmeler HDP'nin kitlesinde de çok büyük bir tepkiye sebep oluyor, bunu da onları temsil eden biri olarak söylemekten bir sakınca duymuyorum" ifadelerini kullandı.