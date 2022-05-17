HDP'den 'Kürtleri birkaç sözle kandıramazsınız' açıklaması

HDP 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 5’inci Olağan Büyük Kongresi’ne hazırlık kapsamında Diyarbakır’da bölge konferansı düzenliyor.

“Büyük direniş büyük yürüyüş” sloganıyla gerçekleştirilen bölge konferansı öncesi, polisler konferansın yapılacağı salonun önüne arama noktası kurdu. HDP'liler bunun üzerine Fırat Bulvarı ve Stad yolunu trafiğe kapattı. Arama noktasının kaldırılmaması üzerine partililer, salonun yakınında yer alan boş alanda konferansını düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, konferansta yaptığı konuşmada "Kürt halkı Vietnam, Filistin, Angola ve Küba gibi yeni bir yaşam oluşturarak, direnişiyle halkların umudu haline geldi. Rojava direnişi halkların direnişi oldu. Her tür karışıklık ve krize karşı kurtuluş yolunu gösteriyor. Bu gerçekliği ortadan kaldırmak istiyorlar. Halkları umutsuz bırakmak, özgürlük mücadelesini tasfiye etmek istiyorlar. Ancak başaramayacaklar, direniş kazanacak" dedi.

Konferansın temasının "çözüm ve örgütlenme" olduğunu aktaran Temel, şunları söyledi: "Çözüm yolumuz belli; 2013-2015 yıllarında bu kentte Newroz alanlarında milyonlarca kişinin şahitliğinde çözüm iradesi ortaya konmuştu. O günden bu yana Kürtler o iradeyi sahipleniyor. Ancak tecritle bu iradeyi kırmak istiyorlar. Çözümü ortadan kaldırmak istiyorlar. Çözüm olduğunda yıkılacaklarını biliyorlar. Bundan kaynaklı Türkiye ve Ortadoğu halklarını savaş ve krizlerle nefessiz bırakmak istiyorlar. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit, çözüm iradesinin tecrit edilmesidir. Öcalan'ın tecrit altına alınması Kürt halkının tecrit edilmesidir. Sayın Öcalan, son yapılan görüşmede bir haftada Kürt sorunu ve demokratikleşme sorunlarını çözebileceğini belirtmişti. Sayın Öcalan 40 yıldır çözüm için muhatap arıyor. Ancak Sayın Öcalan'ın karşısına çözüm için bir muhatap çıkmıyor. AKP-MHP sadece savaşın muhatabıdır. Savaş ve çatışma dipsiz bir kuyudur, fakirlik, ölüm ve katliamdır. Saddam kadar Kürtlere karşı savaşan kimse olmadı. Katleden olmadı. Ancak amacına ulaşamadı. Bu yolda ilerleyenler de amaçlarına ulaşamayacaklar."

Temel, şöyle devam etti: "Kürt halkının talepleri bellidir. Halkımız onurlu bir yaşam, özgür bir gelecekten başka bir şeyi kabul etmeyecek. Halkımız dilinin ve kimliğinin özgürlüğünü istiyor. Asimilasyonun sona ermesini, eşitliğin sağlanmasını ve ortak bir yaşamı istiyor. Savaş istemiyoruz. Kriz ve karışıklık istemiyoruz. Bunun yolu da diyalog ve müzakereden geçiyor. Çözümün adresi belli; Çözümün muhatabı Sayın Öcalan'dır. Siyasi aktörlere de sesleniyoruz; Yarınlar için hesaplarınız varsa eğer, Kürt halkının desteğini almak istiyorsanız eğer, Kürtlerin taleplerine karşı duruşunuzu netleştirmeniz gerekiyor. Siz Kürtçenin özgürlüğü için ne diyorsunuz, onurlu bir yaşam için ne diyorsunuz, eşitlik için ne diyorsunuz? Çözümün muhatabı olan Sayın Öcalan'ı tanımayan, bir yandan savaşa destek verip diğer yandan Kürtleri birkaç sözle kandırmak isteyenler Kürt halkının desteğini alamaz.