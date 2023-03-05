HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'destek' sinyali

İYİP'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkarken, ittifaka yeni partilerin katılma ihtimali de gündeme geldi. Kulislerde adı geçen partilerden HDP'nin ittifakta yer alıp almayacağı sorusuna HDP Van Milletvekili Sezai Temelli yanıt verdi.

Rudaw'a konuşan Temelli, “Millet İttifakı’na veya altılı masaya katılma gibi bir seçenek bizim için söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

'Ortak bir aday girişiminde ortaklaşabilinir”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday için çağrılarını yineleyen Temelli, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bir ortak aday belirleme sürecinde üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yapacağımızı söylüyoruz. Bizim kendi ittifakımız var ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir aday girişiminde ortaklaşabilinir” dedi.

HDP için aday çıkarma konusunun deprem nedeniyle ikinci plana düştüğünü dile getiren HDP Van Milltevekili Sezai Temelli, Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılmasının temel nedenlerinden bir tanesinin "Kürt sorunu" olduğunu kaydetti.