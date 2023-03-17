HDP'den Kılıçdaroğlu ziyareti açıklaması: 'Erteleme talebi bizden gitti'

HDP, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi ziyaretinin ardından basın mensuplarının HDP ziyaretinin ertelenmesinin nedenine ilişkin soruya, "Bunu bana değil, ev sahibine sorun" yanıtını vermişti.

BirGün'ün haberine göre, HDP'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle Eş Başkanlarımız sahada, oluşan program yoğunluğu nedeniyle talep bizden gitti" dedi.

Yetkili, program netleştiğinde yeniden bilgilendirme yapılacağını bildirdi.