HDP'den KDP'ye çağrı

HDP heyeti, 27 Eylül’de bazı temaslarda bulunmak üzere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) giderek, yetkilileri ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı'ndan Berivan Altan'ın haberine göre, heyette yer alan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, yaptıkları ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan görüşmelerde Kürdistan Demokratik Partisi’ni (KDP) eleştiren Toğrul, “KDP’nin yanlış bir hesaplaması var. KDP, Türkiye’nin güçlü olduğu ve onlarsız yaşayamayacağına dair bir tahayyül kuruyor. Aslında Türkiye’deki AKP-MHP iktidarının son 20 yılının en zayıf döneminde olduğu ve onlara bakarak, Kürtler arasında 1990’lı yıllarda yaşanan ve tekrarı istenmeyen ‘brakujiyi’ hatırlatacak, bir gelişmenin Kürtler bir kırılmaya neden olacağını aktardık. Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) temsilcilerine de aktardık. Goran Hareketi ve YNK ittifakının güçlü olmasını istenmeyen olaylara, olası Kürtler arası çatışmanın önüne geçmede güçlü bir rol almada önemini de vurguladık” diye konuştu.

Toğrul, “Süleymaniye’de KDP ve MİT’in ortak operasyonlarıyla yapıldığı iddia edilen ancak failleri yakalanmayan Yasin Bulut yaşamını yitirdiğini yine iki gün öncesinde de bir gencin yaralandığını öğrendik. Bu tür faaliyetlerin Kürtler arası ittifakı, diyalogu kırmak için yapılan bir provokasyon olduğunu ifade ettik. Bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediler. Ancak yaşanan olaylara dair tam olarak bir tespitleri olmadığını söylediler” ifadelerini kullandı.

'KDP kumpasın parçası oluyor'

Toğrul, şöyle devam etti:

“Kürtler arası çatışma yaratmak isteyenler var. Türkiye’de 2015 yılından bu yana HDP üzerinden Kürtlere yönelik bir kumpas operasyonları yapıyor. Çöktürme Planı devrede. Türkiye de bu planı Güney Kürdistan’da KDP üzerinden yapmak istiyor ve bu anlamda da KDP’ye ciddi baskı uyguluyor. KDP’lilerin buna göz yummaması ve bu kumpasın bir parçası olmamasını önemsiyoruz ama maalesef KDP yanlış bir hesapla, Türkiye’nin güçlü olduğunu ve onlarsız, Güney Kürdistan’ın yaşayamayacağı gibi yanlış bir denklem kuruyor. Belki her zaman değil ama zaman zaman oradaki kumpasın parçası oluyor.”

'KDP'nin tutumu endişe verici'

Toğrul, “Gözaltına alınana arkadaşlarımız HDP’lidir ve üyelerimizdir. KDP, maalesef arkadaşlarımızı resmi muhatap olarak görmek istemiyor ve hatta birçok sıkıntılar çıkarıyor. Zaman zaman gözaltılar yaşanıyor. Bu noktada YNK ve Goran Hareketi’ne aktardık. Onlar da kendilerinin de benzer sıkıntılar yaşadığını ve onları da muhatap almadıklarını ifade ettiler. KDP’nin şu andaki tutumu endişe verici buluyoruz ve bundan vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz” dedi.