HDP'den kapatılma ve seçim açıklaması: Neler yapacağımıza dair yolumuzu çizdik

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, olası bir seçim sürecinde kapatma davasının sonuçlanması durumunda ne yapacaklarını açıkladı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Oluç, siyasi alanı boş bırakmayacaklarını belirterek, “Biz kendimizi en kötü senaryoya göre hazırladık ve neler yapacağımıza dair yolumuzu çizdik. Bu konudaki tutumumuz çok net. Seçime gidiliyor, bizim seçime girmemizi engelleyecek en kötü ihtimali harekete geçirebilirler, kapatma davasını öne sürebilirler. Bunun farkındayız. Ama biz bunları aşacak bütün formülleri hazırda tutuyoruz. Demokratik siyaset alanını terk etmeyeceğiz. Seçmeni seçeneksiz bırakmayacağız” dedi.