HDP'den Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklama

HDP, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından partinin il ve ilçe örgütlerinin arama-kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini bildirdi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, deprem dolayısıyla genel merkezde "kriz koordinasyon merkezi" kurulduğu, deprem bölgesinde yapılacak çalışmaların buradan koordine edileceği belirtildi.

Çok sayıda ili etkileyen deprem nedeniyle partinin bütün imkanlarıyla harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan başkanlığındaki heyet Diyarbakır'da, Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar ise Adana'daki yardım ve dayanışma çalışmalarına dahil olacaktır. Ayrıca heyetlerimiz ile deprem bölgesinde bulunan il ve ilçe örgütlerimiz, depremzedelere barınma, yardım, iaşe ve arama-kurtarma çalışmaları için seferber edilmiştir."