HDP'den ittifak açıklaması: Kürt partileriyle geniş ittifak kurmak istiyoruz, gün Kürt birliği günüdür

HDP Sözcüsü Ebru Günay, ittifak gündemine ilişkin yaptığı açıklamada Kürt partilerine seslendi.

Rudaw'da yer alan habere göre, “Demokratik İttifakı”ın çalışmalarını her geçen gün güçlendirdiklerini belirten Günay, “Kürdistan'daki Kürt partilerle de geniş ittifak kurmak istiyoruz. Mart ayında bu görüşmelere başlayacağız. Kürt ittifakını büyütme çabalarımızı artıracağız. Amacımız hiçbir Kürdün bu ittifakın dışında kalmamasıdır. Çünkü Kürt ittifakı Kürtlerin geleceği için çok önemlidir” dedi.

HDP Sözcüsü, “Tüm Kürtlere ve Kürdistanlılara çağrımız, Kürdistan'daki Kürt partilerle geniş ittifak kurarak Kürt halkının özgürlüğünü korumak için birlikte çalışmaktır. Kürtleri birleştirmek istiyoruz. Kürtler zalimlerin sesine kulak vermemeli. Kürtler için sadece Kürtlerin birliği, özgürlüğü esas alınmalıdır. Çünkü gün Kürt birliğinin günüdür. Kürtlerin birliğini inşa etmek için çalışacağız" dedi.