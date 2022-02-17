Ayhan Bilgen'in partisinin ismi ve kurucuları belli oldu: HDP, AKP, ANAP ayrıntısı...

HDP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunup istifa eden Ayhan Bilgen, yeni bir siyasi parti kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Partinin adının "Gerçek" olması beklenirken, kurucularına ilişkin de iddialar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre 25. Dönem’de HDP adına Kalkınma Bakanlığı koltuğuna oturan Müslüm Doğan, AKP Kurucusu ve Kırıkkale eski Milletvekili Kemal Albayrak, HAS PARTİ kurucularından Emüş Yaşar, eski DSP Milletvekili Haluk Özdalga, eski ANAP Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş oluşumun içinde yer alacak.

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Bilgen'in yapacağı toplantı ve partinin kurucusu olacak isimlere ilişkin kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ayhan Bilgen, şu sıralar yeni kuracağı partinin çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki cumartesi günü, Ankara Büklüm Sokak’taki bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla toplanarak 2 sayfalık ‘’Siyaset Belgesi’’ni tartışmaya açacak. Bu toplantı, yeni partinin ilk gayri resmi toplantısı olma özelliği taşıyor.

Ankara’daki toplantıya, yeni oluşumun kurucuları da katılacak. Bu isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı HDP eski Milletvekili ve 25. Dönem’de HDP adına Kalkınma Bakanlığı koltuğuna oturan iki isimden biri olan Müslüm Doğan da var. Müslüm Doğan, partinin bel kemiğini oluşturacak isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Keza, yeni oluşum içinde öne çıkan başka isimler de var. Örneğin, AKP Kurucusu ve Kırıkkale eski Milletvekili Kemal Albayrak da yeni oluşumda görev alan isimlerden. Albayrak, KRT, Halk TV ve TELE 1’e sık sık konuk olan bir siyasetçi.

Yeni parti içinde kurucu olarak görev alması netleşen isimlerden biri de HAS PARTİ kurucularından Emüş Yaşar… Bir başka isim ise DSP eski Milletvekili Haluk Özdalga… Bülent Ecevit’in prenslerinden olan Özdalga da artık Ayhan Bilgen’le hareket edecek. Tanınmış doktorlardan Oğuz Fidan ve ANAP eski Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş da yeni oluşuma katkı veren isimlerden

bazıları…

Partinin ismi için ise iki alternatif düşünülmüş…. Bunlardan biri GERÇEK PARTİ… Diğeri ise Adalet, Barış ve Cesaret Partisi… Ancak Gerçek Parti’nin daha ağır bastığı ifade ediliyor.