Ayhan Bilgen HDP'yi hedef aldı: Olan bitenin bütün ayrıntısını açıklarım

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen, "Roboski katliamı davasının AİHM’den dönmesinden sorumlu olduğu" şeklindeki iddialar hakkında Milliyet gazetesinden Namık Durukan'a konuştu.

Bilgen, "HDP'de çözüm süreci nedeniyle Roboski olayının üstünü örten bir eğilim geliştiğini" söyledi.

Hakkındaki "eş başkan yapılmadığı için istifa ettiği" şeklindeki iddialara dair de konuşan Bilgen, "İki kongrede de bana eş genel başkanlık teklif edildi. Ama sonunda başka kulisler yürüdü. Sanki ben talipmişim gibi suçlanırsam, kongre süreçlerinde olan bitenin bütün ayrıntısını açıklarım. MYK'lara gönderilen notları konuşmak zorunda mı kalayım!" dedi.