Ayhan Bilgen: Avrupa partisi kurmaya çalışıyoruz

Kısa süre önce HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen, parti kurma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Tabii kaçınılmaz olarak bir hareketin de inisiyatifin de platformun da programının olması gerekiyor. Kamuoyuna deklare ettiğiniz konularla ilgili yol haritasının paylaşılması lazım. Bunun çalışmasını yapıyoruz" diyen Bilgen, Rudaw'a yaptığı açıklamada, "Muhafazakâr mı, solcu mu, liberal mi gibi değerlendirmeler ya da başka bir şablonun üzerinden tartışmayı doğru bulmuyorum. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Bilgen şöyle devam etti:

"Bunların her birine uygun arkadaşlarımız var ve bir sentez bulmaya çalışıyoruz. Özellikle Kürt sorunu ile ilgili olarak yeni bir bölge partisi mi yeni bir Kürt partisi mi kurulacak (diye soruluyor). Ben şöyle cevap vermeye çalışıyorum: Avrupa Partisi kurmaya çalışıyoruz. Tabii bunu bir espri ile karışık söylüyorum. Sonuç itibariyle insanlığın geldiği bir nokta var. Bu noktanın ilerisinde olmamız gerekir. Çok kabaca söylersem Avrupa Birliği anayasasından daha geri programımız olmayacak."