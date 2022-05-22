HDP'den İstiklal Caddesi'nde savaşa karşı protesto: Çok sayıda gözaltı

HDP'nin çağrısıyla Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyona, savaş politikalarına karşı yürüdü.

"Tecrit insanlık suçudur", "Onurlu bir barış" dövizlerinin taşındığı eylemde "Savaşa hayır, hemen barış hemen şimdi” sloganları atıldı.

Polisin ablukası altında açıklama yapan HDP’li Sezai Temelli, savaşın yoksulluk olduğunu ve çocukların ölümüne neden olduğunu belirterek, herkesi barıştan yana olmaya çağırdı. Abluka içerisinde açıklamaya müdahale etmek isteyen polisin tavrına karşılık kitle sık sık “Savaşa hayır barış hemen şimdi” ve “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları atarak cevap verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yürüyüş esnasında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ÖHD’li avukat Veysi Eski ile beraber çok sayıda HDP ilçe yöneticisi gözaltına alındı.

Farklı noktalarda yürüyüşünü gerçekleştiren birçok gencin Tünel Meydanı, Galatasaray Meydanı ve Ömer Hayyam Caddesi’nde polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yürüyüş sonrası HDP İstanbul İl Örgütü polisler tarafından ablukaya alındı.

'Gözaltıları derhal serbest bırakın'

HDP İstanbul İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gözaltıların derhal serbest bırakılması istendi.

Açıklamada "Savaşa karşı barışı savunmak suç değil, savaşı derinleştirmek suçtur. Barış taleplerini dillendiren onlarca yoldaşımız gözaltına alındı. Gözaltıları derhal serbest bırakın! Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz!" denildi.