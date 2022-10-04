HDP'den İsmail Saymaz'a 'Demirtaş' yanıtı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Selahattin Demirtaş’ın Mersin saldırısının ardından yaptığı açıklamaların parti içinde nasıl karşılandığını yazdı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel Saymaz’ın yazdıklarına yanıt verdi.

Tayip Temel Twitter’dan Saymaz'ın yazısını alıntılayarak "HDP’de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz… İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP’li değildir. Yetkili hiç değildir…" dedi.

Ne olmuştu?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçen gün yaptığı açıklamada "Halkın demokratik çözüm ve barış isteğini gür sesle söylemeyi sürdüreceklerini ve geri adım atmayacaklarını" ifade etti.

"Tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim" diyen Demirtaş, "Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin 'delisi, popülisti, tek adamı, sinmişi' ya da karşı mahallenin 'teröristi, katili' olarak yaftalanmayı göze alıyorum" demişti.

Demirtaş'ın bu açıklaması gündemdeki yerini korurken, gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV köşe yazısında şunları yazdı:

"Örneğin, bir HDP’li yönetici, Demirtaş’ın HDP’den ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğunu vurgulayarak, şunları söylüyor:

'Demirtaş, bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle.'

HDP’li yönetici, Demirtaş’ın geçen nisan ayından beri PKK’ya karşı açıkça tavır aldığını ve bu tutumunu cezaevine giden HDP’lilere de açıkladığını kaydederek, “Çok cesur bir hamle. Ama büyük risk aldı' diyor" ifadelerini kullandı."