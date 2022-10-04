HDP'li yönetici: 'Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir, panele bile sokmazlar'

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısının, “Demirtaş'ın PKK'ya resti HDP'de nasıl karşılandı?” başlıklı bölümünde, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları ve yansımalarını aktardı.

Demirtaş’ın dün yaptığı açıklamayı “Bir adım geri çekilme” diye yorumlayan Saymaz, “Doğrusu, bu hamleyi beklemiyordum” dedi.

“Oysaki Demirtaş, bir gün önceki paylaşımlarında hem PKK’yı hem de HDP’yi eleştirmişti. ‘Ayrışma’ varsayımı bu eleştirilerden kaynaklanıyordu” diyen Saymaz, “Kaldı ki HDP’nin iç kamuoyu da Demirtaş’ın çizgisini benden farklı okumuyor” ifadesini kullandı.

Saymaz, örnek verdiği HDP’li bir yöneticinin “Demirtaş’ın HDP’den ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğunu” vurguladığını aktardı ve söz konusu kişinin şunları söylediğini yazdı:

“Demirtaş, bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle.”

Saymaz, yazısını şöyle sonlandırdı:

“HDP’li yönetici, Demirtaş’ın geçen nisan ayından beri PKK’ya karşı açıkça tavır aldığını ve bu tutumunu cezaevine giden HDP’lilere de açıkladığını kaydederek, ‘Çok cesur bir hamle. Ama büyük risk aldı’ diyor.”

Demirtaş dün tartışmalara yanıt vermişti

PKK’nin düzenlediği Mersin’deki saldırının ardından yayımladığı mesajlar hakkında yapılan yorumlar üzerine Demirtaş, yeni bir açıklama yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz demokratik siyasette ısrarcıyız’ söyleminden, HDP'den ve Kürt siyasetinden ‘ayrışma’ polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır.

Halkımız da tüm çevreler de şundan emin olsunlar ki, biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz.

Halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar, onlara buradan ekmek çıkmaz.

Mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan sadece HDP'yi ve kazanımlarımızı büyütmeye yoğunlaşalım.”