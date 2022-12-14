HDP'den İmamoğlu kararı sonrası ilk açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği cezaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İmamoğlu için verilen karar üzerine HDP'den ilk açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Sayın İmamoğlu hakkındaki karar hukuki değil, siyasidir. 

Halk iradesini yansıtan seçim sonuçlarını kayyım ve yargı darbesiyle, kumpaslarla ortadan kaldırma döneminiz kesinlikle bitecektir. 

Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!"

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