HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde Mardin’in Artuklu ilçesinde HDP’den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti, 2020 yılının Eylül ayında partiden ihraç edildi. HDP’nin yazılı açıklamasında, Carti’nin seçildiği günden ihraç edildiği güne kadar meclis toplantılarına düzenli katılma konusunda eksik davrandığı, sorumluluğunu yerine getiremediği, kendisi ile görüşülmesine rağmen tutumunda ısrarcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Artuklu’ya bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşanan DEDAŞ protestoları ile birlikte Carti’nin halkın yanında durup çözüm endeksli bir duruş göstermediği belirtilerek, “Mehmet Carti, olayların başlangıcından itibaren yerelde kalmamış ve işlerini gerekçe göstererek şehir dışında olduğunu belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen Mehmet Carti, çözümsüzlüğü dayatan ve partimizi suçlayıcı ifadeler kullanmakta imtina etmemiştir. Mehmet Carti’nin partimizin ilke prensiplerini esas almayan ve halkımızın kendisine verdiği sorumluluğu yerine getirmeyen davranışlarından dolayı partimiz ile olan tüm ilişiği kesilmiştir” denildi.

MHP'ye katıldı

Mehmet Carti, HDP’den ihraç edilince iki ay kadar bağımsız meclis üyeliğini sürdürdü, ardından MHP’ye katıldı. Carti, MHP'nin Artuklu Belediye Meclisi’ndeki tek üyesi oldu.

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Carti, "HDP’nin Kürtler’i temsil etmediğini gördüm. Ben istifa ettikten sonra onlar parti ile ilişiğimin kesildiğine dair açıklama yaptılar. Ben o zaman çıkıp açıklama yapmadım. Benim meclis üyeliğimden istifa etmem için baskı yaptılar. İstifa etseydim yedekteki HDP’li yerime gelecekti. O gelmesin diye istifa etmedim. MHP’ye, devlete en yakın siyaset yapan kurum olarak gördüğüm için katıldım. Başka partilere başvurum olmadı" diye konuştu.