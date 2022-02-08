Belediyenin zeytinlik arazisi AVM yapımı için Tatlıses'e verildi

28 Aralık 2020 tarihinde yapılan ihaleyle birlikte mülkiyeti Balıkesir'in CHP'li Burhaniye Belediyesi'ne ait olan 23 bin metrekare arsa, AVM yapımı için İbrahim Tatlıses'in firmasına kiralandı.

Evrensel'in haberine göre, 23 yıllık üst kullanım hakkını alan firma, bölgede 100 adet işyeri, yeme-içme alanları, eğlence ve oyun alanları, sosyal donatı alanları yapacak.

Zeytinlikler sökülecek

Anlaşmaya göre AVM 23 yıl sonra belediye mülkiyetine geçecek. Alanda bulunan tüm zeytinliklerin ise söküleceği ileri sürülüyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 150 milyonluk AVM ihalesinin istihdama ve ilçe ticaretine büyük katkısı olacağını ileri sürerken, AVM projesi ile ilgili Burhaniye Belediyesi'nde yapılan imza törenine katılan İbrahim Tatlıses de AVM'de 700 kişinin çalışacağını söyledi.