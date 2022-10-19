HDP'den Erdoğan'a 'çocuk' tepkisi: 'Bu ırkçılıktır ve Kürt düşmanlığıdır'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı öncesi AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Rozet takma töreninin ardından Erdoğan, Mehmet Ali Çelebiye çocuk tavsiyesinde bulunurken, "Eşinin kariyeri çocuk doğurmak, sayıları arttırmak lazım. Bak PKK'nın 5-10-15 tane çocuğu var" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine TBMM'de tepki gösteren HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Çok çocuk sahibi olmayı bir terör faaliyeti olarak görüyor. Bu ırkçı bir kafadır, bu Kürt düşmanı bir kafadır" ifadelerini kullandı.

'Hangi çöplükteler acaba?'

Beştaş, "Soylu daha önce 'Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlardı şimdi 5-6 çocuğa düştüler' demişti. Kürtleri sürekli bir nüfus mühendisliği altında gören kafalar dönüp baksınlar geriye, hangi çöplükteler acaba? İkincisi, kadınların bedenine, çoğalmasına, üremesine dönük sürekli bu dil uzatma hadsizliğini lanetliyorum. Kadınlar çocuk yapıp yapmamaya kendileri karar verir, bu aile meselesidir. Bir cumhurbaşkanı çocuk yapma sayısına neden karışır bunu anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'Çocuk sahibi olmayı terör faaliyeti olarak görüyor'

"Erdoğan, örgüt mensuplarının çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor" diyen Beştaş, "Kürt nüfusunu kastederek nasyonel bir söz kuruyor aslında. Bunu Kürtler anladı ve partisine dahil ettiği devlet katındaki ortakları olan ulusalcılara da tabii ki selam çakıyor. Çok çocuk sahibi olmayı bir terör faaliyeti olarak görüyor. Bu ırkçı bir kafadır, bu Kürt düşmanı bir kafadır. Bu bir nefret dilidir, kınıyoruz. Kürt halkı da bu düşmanlığı çok iyi anlıyor ve yorumluyor. Mesajlarını aldık, cevabımız daha çok direnmektir. Çözüm konusunda demokratik siyasette ısrar etmektir. Gerçek bir eşitlik ve kardeşlik için mücadele etmektir. Bizim karşı cevabımız budur" diye konuştu.