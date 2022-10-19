CHP'li Özel: Erdoğan'ın cümleleri, Anadolu Ajansı'nın metninden ayıklandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisine katılan ve grup toplantısında AKP rozetini taktığı Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye kürsüden inerken çocuk tavsiyesinde bulunarak sarf ettiği, "Sayıları artırmak lazım, bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" sözlerinin Anadolu Ajansı'nın metinlerinden silindiğini söyledi.

Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye parti rozetini taktıktan sonra, çocuk yapma tavsiyesinde bulunurken kullandığı cümlelere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada Erdoğan'ın sözlerinin Anadolu Ajansı metinlerinden "ayıklandığını" belirtti.

'Sansür değil, utanç ve özür gerektirir'

Özel'in konuşması şu şekilde:

"Bir hanımefendiye bir partinin genel başkanının 'Onun kariyeri de çocuk yapmak olsun' demesi kadar kötü bir yaklaşım, kabul edilemez. Tüm kadınları küçük gören ve ayrımcı dil kuran bu yaklaşımı tamamen reddediyoruz. Aynı ifadelerin devamında, 'PKK'lılar 10 çocuk yapıyor, siz de yapın' demek, eğer Süleyman Soylu'nun dediği gibi ülkede 150 tane PKK'lı kaldıysa, ayakkabı numaralarını biliyorsanız, mağaradan burunlarını çıkaramıyorlarsa bu 10 çocuk yapan PKK'lılar kimdir? Cumhurbaşkanı bunu açıklasın. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarında PKK'lıların çocukları yoksa kime PKK'lı diyor, kime terörist diyor? Bir ülkede yaşayan insanları kimliklerinden dolayı terörist ilan etmek büyük bir hadsizliktir. Bunu kınıyoruz. Bu cümlelerin alelacele Anadolu Ajansı'nın metinlerinden ayıklanıyor olması, birisinin şuursuzluğunu birilerinin örtmeye çalışması çabasıdır. Sansür değil, utanç ve özür gerektirir. Buna davet ediyoruz."

'Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var'

11 Ekim’de sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Ali Çelebi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirterek, “Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” demişti. Erdoğan, bugün Meclis’teki partisinin grup toplantısına Çelebi’nin rozetini taktı.

Çelebi'nin kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan Çelebi'nin elini sıktı ve "Senin çocuk kaç tane?" diye sordu. Çelebi ise "Bir tane efendim" diye yanıt verdi.

Çelebi daha sonra yanında bulunan eşini işaret etti ve "Doktora yapıyor, kariyer" dedi. Erdoğan ise "Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım" dedi. Çelebi'nin eşine yaşını soran ve "46" yanıtını alan Erdoğan, "Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var" ifadelerini kullandı.