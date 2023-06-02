HDP'den Demirtaş yanıtı: 'Aday olma talebi asla olmadı'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından seçime Yeşil Sol Parti çatısı altından giren HDP'yi eleştirmişti.

Demirtaş, dün yayımlanan söyleşisinde "Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Demirtaş'ın açıklamalarını HDP'li üst düzey bir yöneticiye sordu.

Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi" açıklaması hakkında konuşan HDP'li yönetici "Selahattin'in 'Aday olmak istiyorum' talebi asla olmadı, genel merkezimize ulaşmadı" dedi.

Sözcü'de yayımlanan "HDP'den Demirtaş yanıtı: Bize başvurmadı" başlıklı haber şöyle:

'Resmi bir görevi yok'

Demirtaş'ın aktif politikadan çekilme çağrısı ne anlama geliyor?

Kendisi cezaevinde. Resmi bir görevi yok. Değerlendirmelerle katkısı oluyor, kamuoyuna mesaj veriyordu. Bu mesajlarının bir süre azalacağını kastediyor. HDP'den istifası söz konusu değil.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın faydası olmadığını söylüyor.

Doğru diyemeyiz. İttifak TİP'ten ibaret değil.

'Selahattin'in 'Aday olmak istiyorum' talebi asla olmadı'

Demirtaş'ın adaylık başvurusu neden reddedildi?

Selahattin'in "Aday olmak istiyorum" talebi asla olmadı, genel merkezimize ulaşmadı. Tam tersine basına mülakatlar vererek, "Hukuki durumum sebebiyle seçeneklerden biri değilim" dedi. Hatta partimiz aday havuz oluştururken, Selahattin başkanı başa koymuştu. Hukuki durumunu avukatları da kendisi de biliyor. Denklemde yer almadığına, kadın cumhurbaşkanı adayının etkili olacağına dair bizlere notu ulaştı ve partide bu notu mevcut.

Kışanak'ı aday olarak düşünüyordunuz. Niye vazgeçtiniz?

Erdoğan'ın ilk turda gitmesinin birinci yolu aday çıkarmamaktı. Bu birinci neden. İkincisi, Demirtaş'ın 2018'deki adaylık deneyiminden yola çıkarak, ikinci turu hedeflemeyen adaya rağbet yoktu. O zaman 3-4 puan düşük almıştık. Birinci turda Erdoğan'ın psikolojik üstünlük kazanıp yarışı bitireceği, bundan HDP'nin sorumlu tutulacağı kaygısı taşındı. Bir riskti aday çıkarmak. Ama çıkarmamak da riskliydi. Riskler analiz edildi. Daha az riskli seçenek tercih edildi.

'Değişim isteyen güçlerle aramıza mesafe girebilirdi'

Sonuca bakarak soruyorum: Doğru bir karar mı aldınız?

Sonuca baktığımızda, aday çıkarmak daha doğru olabilirdi. Ama faturayı Emek ve Özgürlük İttifakı'na çıkarmak, karşılayabileceğimiz bir risk değildi. Demokrasi ve değişim isteyen güçlerle aramıza mesafe girebilirdi.

Erdoğan, desteğinizi Kılıçdaroğlu aleyhine kullandı.

Aslında destek vermeseydik, belki Erdogan ilk turda bitirirdi. Psikolojik üstünlük Erdoğan'a geçerdi. Oylar bölünürdü. Erdoğan'ın işi daha kolay olurdu.

Siz nasıl etkilendiniz?

Bizden olmayan aktöre destek verdik. Tabanımızdan bir kesimin Kılıçdaroğlu'na oy verdiğinde "Partisine de vereyim" yaklaşımı oldu. Zorlanmalar yaşadık.

Oy ve vekil kaybettiniz mi?

Birkaç yerde oy kaybına neden oldu. Kılıçdaroğlu'na desteği CHP'ye mühür vurmak olarak algılayan onbinlerce seçmenimiz var.

Özdağ'la ittifakın etkisi ne oldu?

Tabanımızı etkiledi. Kılıçdaroğlu'na destek vermenin doğru mu, yanlış mı olduğu sorgulaması arttı ve zorlayıcı oldu.