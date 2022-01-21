HDP'den 'cumhurbaşkanlığı' açıklaması: Israrla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 'İlkeler ve kriterler doğrultusunda bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok' dedi.

Haber Merkezi

DW Türkçe'den Nevşin Mengü Soruyor programına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak, "Muhalefet ilkeler ve kriterler doğrultusunda (Cumhurbaşkanı adayı için) bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok" ifadesini kullandı.

Temel, "mevcut sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerden feragat edecek" bir isim üzerinde uzlaşabileceklerini dile getirdi.

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