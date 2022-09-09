HDP'den Cumhur ve Millet İttifakı'na: Herkes haddini bilsin

Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi, yeni dönem politikalarını belirlemek üzere parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Kadın Meclisi toplantısının açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Buldan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Buradan kendilerine bir kez de ben ifade edeyim. Semra Güzel halkımızın ve kadınların iradesidir. O iradeye boyun eğdirmek hiç kimsenin hele ki, gırtlağına kadar suça bulaşmış olanların hiç harcı değildir, olamaz da! Boyun eğdirmeye çalıştıkları kadınlar alnı ak, başı dik bir şekilde yürümeye devam edecektir. Buradan bir kez daha Semra Güzel arkadaşımıza Kadın Meclisimiz adına sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.
- Üstesinden gelmeye, durdurmaya çalıştıkları şey, adalettir, hukuktur, demokratik çözüm siyasetidir, kadın mücadelesidir. Seçimlere giderken ellerinde topluma vaat edebilecekleri tek bir çözüm projesi olmadığı için seçim hazırlıklarını başka türlü yapmaya çalıştıklarının farkındayız. Seçim hazırlıkları daha çok korku, baskı ve kaostur. Kadın kazanımlarına, Kürtlere, demokrasi ve emek güçlerine saldırmak, komşu ülkelere tehditler savurup savaş fırsatı kollamak bu iktidarın bir seçim kampanyası haline gelmiştir. Tutsaklara uyguladığı işkence, hak gaspı, tehdit bu iktidarın seçim beyannamesidir, topluma vaadidir.
- Cumhur İttifakı da bilsin Millet ittifakı da. Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın. HDP’yi siyasi malzeme haline getirmesin. Herkes haddini bilsin. HDP’yi ağzına alırken bin kere düşünsün.