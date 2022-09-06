HDP'den Akşener'e yanıt: Siz Meclis’ten çekilecek misiniz o zaman biz Meclis’teyiz diye?

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" sözlerine dair açıklamada bulunan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" demişti.

Akşener'in sözlerine dair açıklamada bulunan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Biz Meclis’teyiz, siz Meclis’ten çekilecek misiniz o zaman biz Meclis’teyiz diye" dedi.

HDP'nin 6'lı masadan herhangi bir bakanlık talebi olmadığını söyleyen Oluç, konuya dair şöyle konuştu:

“Eğer demokratik siyaset konusunda ilkelere sahipse siyasi partiler, o zaman bu ilkelere uygun davranmalılar. Meclis’e bizi leylekler getirmedi, ya da kimse bizi cami avlusunda bulup getirmedi. Biz mücadele ettik halkın oylarıyla Meclis’e geldik. Kimi zaman danışma kurulu toplantısında grup başkanvekili olarak diğer partilerin grup başkanvekilleri ile birlikte imza atıyoruz veya kanun tekliflerine ortak imza atıyoruz.

'HDP’nin olduğu yerde ben olmam, benim olduğum yerde HDP olmaz’ filan… Bu lafları biraz sakin, olgunlukla düşünerek söylemek lazım. Biz Meclis’teyiz, siz Meclis’ten çekilecek misiniz o zaman biz Meclis’teyiz diye. Bize 6- 7 milyon insan oy veriyor. Ne yapacaksınız bu insanları, memleketin dışına mı atacaksınız?”