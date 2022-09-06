Akşener'den 'bakanlık' yanıtı: HDP'nin olduğu masada biz olmayız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" şeklinde yanıt vermişti. Tekin'in sözlerine İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’den yanıt geldi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

'Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz'

Toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri de gündeme geldi, il başkanları bu açıklamaya tepki gösterdi.

Habere göre il başkanlarının konuşmasının ardından söz alan Meral Akşener de "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.