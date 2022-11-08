HDP'den AKP ziyaretine ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sancar, AKP'nin HDP ziyaretine ilişkin "İlk sözüm AKP'ye; önce bir karar versin AKP. Yürütmeyi veya kabineyi kim temsil ediyor? Adalet Bakanı mı, İçişleri Bakanı mı? AKP, Adalet Bakanı ve grup başkanvekillerini gönderiyor, ertesi gün İçişleri Bakanı bize saldırılarını, hakaretlerini yükseltiyor. Önce karar verin" dedi.

Sancar'ın açıklamasından başlıklar şöyle: