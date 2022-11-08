Irkçılık yapan üniversite öğrencisi tutuklandı

ABD'de Kentucky Üniversitesi'nde bir öğrenci, siyah bir öğrenci çalışana saldırmak ve ırkçı hakaretlerde bulunmaktan dolayı tutuklandı.

22 yaşındaki öğrenci Sophia Rosing, toplumun huzurunu bozacak hareketlerde bulunma, saldırma, ahlaka aykırı davranış, polis memuruna saldırma suçlarından kampüs yurdundan tutuklandı.

Yurdun girişinde çalışan öğrencinin aktardığına göre, Rosing yurda alkollü bir şekilde geldi.

Saldırıya uğrayan işçi öğrenci Kylah Spring, TikTok'tan paylaştığı videoda, girişte Rosing'i kontrol etmek istediğini ancak kendisi tarafından saldırıya uğradığını ve Rosing'in kendisine kezzap fırlattığını söyledi.

Spring'in olaya ilişkin paylaştığı videoda Rosing'in kendisine saldırdığı ve hakaretler ettiği görüldü.

Rosing'in kendisine defalarca yumruk attığını ve karnına tekme attığını aktaran Spring, saldırganın kendisine "Dediğimi yap", "Siyah olman benim suçum değil", "Çirkin olman benim suçum değil" gibi ifadeler kullandığını söyledi.

Polisin sonrasında olay yerine geldiği ve Rosing'i tutukladığı kaydedildi. Spring, ayrıca Rosing'in bir polisi tekmelediğini ve ısırdığını aktardı.