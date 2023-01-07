HDP'den aday açıklaması: 'Karşı çıktığımız tek bir isim var'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Altılı Masa’nın olası cumhurbaşkanı adayı hakkında değerlendirme yaparken, ismi gündeme gelen adaylarından karşı çıktıkları tek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söyledi. Beştaş, "Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok" dedi.

Beştaş, Radyo Sputnik’te "Yolcu Yolunda Gerek" programında Enver Aysever’in sorularını yanıtladı. Beştaş, HDP’ye verilen Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesi ile ilgili de, “Siyasi partiler, başta bizim partimiz olmak üzere, tasfiye edilmek isteniyor. Yargı maalesef bu süreçte seçim çalışmalarında birinci derecede rol almış durumda” dedi.

'İsimlerden ziyade ilkeleri önemsiyoruz'

Beştaş, şu açıklamalarda bulundu:

"İsimlerden ziyade ilkeleri önemsiyoruz. Kürt meselesine yaklaşım turnusol kağıtlarından biridir. Irkçılığa karşı olmak örneğin. Bunda herkesin ezberlerini bozması lazım. Geçmişle yüzleşme lazım. Kürtlerin de herkes gibi bu ülkenin sahibi ve yurttaşı olduğunu kabul etmemiz lazım. Adil yargılamalar yine çok önemli bir başlık. Kadın eşitliği ve özgürlüğü hayati derecede önem verdiğimiz bir ilke. Doğaya yönelik kırım politikasının son bulması gibi ilkelerimiz var.

Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok. Son dönemde Altılı Masa'nın ortak adayı olarak en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da anketlerde önde görülen isimlerden."

AYM'nin HDP kararı

Bu karar olur mu olmaz mı diye çok tartışıldı. Çok büyük bir hukuksuzluk ve gasp var. Seçim çalışmaları, mahkeme kararlarıyla yürütülüyor. Siyasi partiler, başta bizim partimiz olmak üzere, tasfiye edilmek isteniyor. Yargı maalesef bu süreçte seçim çalışmalarında birinci derecede rol almış durumda. Bunun daha önceki kararlarla da bir uyumu yok. Anayasa Mahkemesi kendince teknik bir bloke kararı vermiş ama bunun hukukta, Anayasada hiçbir karşılığı yok. Tamamen siyasetin kararı veya baskısı olarak nitelendirebiliriz."