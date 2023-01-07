Altılı Masa tek adayda uzlaştı: İsim için 26 Ocak tarihi öne çıkıyor

Altılı Masa’nın 10’uncu buluşmasında liderler hep birlikte ilk kez “cumhurbaşkanı adayı” konusunu ele aldı. Altı lider, çoklu aday fikrini “eleyerek” tek adayda uzlaştı. Aday isminin 26 Ocak zirvesinde ise belirlenen yöntem çerçevesinde tartışılması bekleniyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; CHP, İYİP, Saadet Partisi, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’nden oluşan Altılı Masa, 10’uncu liderler buluşmasında ittifakın geleceği ve seçimlerle ilgili önemli konuları ele aldı. Liderler, bugüne kadar daha çok ikili görüşmelerde ele alınan cumhurbaşkanı adayı konusunu ilk kez masaya taşıyarak, ortak aday gösterilmesi konusundaki görüş birliğini kamuoyuna duyurdu.

Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen liderler buluşmasında en önemli gündem maddeleri, cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimlere hazırlık oldu. Altılı Masa kulislerinde öne çıkan bilgilere göre, liderler resmi olarak ilk kez cumhurbaşkanının nitelikleri üzerine kısa değerlendirmeler yaptı.

İlk olarak ortak adayın önemine değinen liderlerin, “ayrım ve rekabet görüntüsü vermemek” ve altı parti seçmenini tek aday etrafında uzlaşıya sevk etmek amacıyla ortak aday fikrinde anlaşmaya vardığı kaydedildi. Ayrıca bu adayın liderlerden biri olması gerektiği de kaydedildi. Buna gerekçe olarak ise “Masadaki tartışmalara hakim olması ve tüm liderlerin ilişkilerinin birbirleriyle iyi olması” gösterildi. Belediye başkanlarından birinin adaylığı konusunda ise herhangi bir önerinin gündeme getirilmediği bildirildi. 26 Ocak zirvesinde ise belirlenen yöntem çerçevesinde aday isminin tartışılması bekleniyor.

Liderlere yetki

Seçimi Altılı Masa’nın belirlediği adayın kazanması durumunda, liderlerin pozisyonu da toplantının bir diğer gündem maddesi oldu. Varılan anlaşmaya göre, koalisyon modelini Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacak Altılı Masa’da, liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak. Kritik kararların altında, liderlerin tümünün imzası aranacak. Bu yönetim şekli, altı liderin bir arada kamuoyuna duyuracağı Altılı Masa Ortak Programı’nda da anlatılacak.