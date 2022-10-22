HDP'den '6'lı masa' açıklaması: 4 partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Artı TV'de Kemal Avcı ve İsmet Demirdöven'in sorularını yanıtladı.

HDP'nin 6'lı masayla olan temasına ilişkin konuşan Sancar, "Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Bu olağan bir temas yöntemidir" ifadelerini kullandı.

Sancar, "Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK'lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir" dedi.

'Sanki biz 6'lı masaya çağrı yapmışız da oturmuş bekliyormuşuz gibi bir algı yaratıldı'

Mithat Sancar, "Bu konuda bir anlaşma, mutabakat oluşursa ortak aday da olur ama bu deklarasyonu açıkladıktan sonra sanki biz 6'lı masaya çağrı yapmışız da oturmuş bekliyormuşuz gibi bir algı yaratıldı. Öyle değil; bizim seçimle ilgili, seçimlerle ilgili senaryoları tek tek ayrı ayrı defalarca çalıştığımızı da belirttik." ifadelerini kullandı.

Sancar şöyle devam etti:

"6'lı masa bu yönteme yanaşmazsa 'Ne yapacaksınız?' sorusuna defalarca şu yanıtı verdik; En önemli seçenek kendi adayımızla cumhurbaşkanlığı seçimine katılmaktır. Kendi adayımız, şu anda oluşturduğumuz ittifaklar. Bu genişleyecektir, genişlemesini hedefliyoruz. Genişlemiş haliyle ittifak ortaklarımızla tartışacağız ve birlikte karar vereceğiz.

Bu ittifatda doğrudan ve şeklen yer almayan bütün demokrasi güçleriyle istişarelerde bulunacağız. Kararımızı bu süreçlerden geçirerek vereceğiz diyoruz. Burada da asıl meselemiz şu; Türkiye'de gerçekten ağırlığı olan ve geleceği inşa etmeye toplumun önemli kesimlerini ikna edecek bir güç oluşturmak."