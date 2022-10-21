HDP Selahattin Demirtaş'ın Öcalan talebini reddetti

Edirne Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Öcalan ile SEGBİS aracılığıyla görüşme talebinde bulunmak için HDP Genel Merkezi'nden izin istediği öğrenildi. Ancak HDP yönetiminin, buna olumlu yanıt vermediği iddia edildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'la görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurmasının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre Demirtaş, 7 Ekim'de Adalet Bakanlığı'na Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmak amacıyla HDP Genel Merkezi'nden izin istedi. Demirtaş'ın bu görüşmeyi SEGBİS üzerinde avukat veya ziyaretçi sıfatıyla yapmayı istediği öğrenildi. Ayrıca Demirtaş'ın HDP'ye ilettiği mesajda, bu kapsamda bakanlıktan Abdullah Öcalan üzerindeki "tecridin kaldırılması" ve ailesiyle de görüşmesine izin verilmesini de isteyeceğini bildirdiği ifade edildi.

Ancak edinilen bilgilere göre, HDP yönetimi bu talebe olumlu karşılık vermedi. Bir süre sonra da Sancar ve Buldan'ın Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurması adımı geldi.

HDP yetkilileri ise DW Türkçe'nin sorusu üzerine Demirtaş'tan kendilerine böyle bir talep gelmediğini söyledi. Ancak kaynaklar, bu talebin gittiğini ifade ediyor.