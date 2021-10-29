HDP'den 29 Ekim paylaşımı

HDP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "98 yılı geride bırakan Cumhuriyet gerçekliği, bir kez daha toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun demokratik cumhuriyet hedefinin güncelliğine işaret etmektedir. Demokratik Cumhuriyeti gerçekleştirmek hepimizin görevidir" denilirken, "Demokratik Anayasa, özgür yurttaş ve evrensel hukuk temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesi sözünü, tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz" ifadesi kullanıldı.