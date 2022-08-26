HDP yeni ittifakın ismini duyurdu, sıradaki ittifak hedefini açıkladı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, yaptıkları ittifaka dair açıklamada bulundu, sıradaki hedeflerini paylaştı.

"Demokrasi İttifakı'nın önemli bir ayağı tamamlandı… Sol ve sosyalist partilerle yapılan 'Emek Ve Özgürlük İttifakı' kendini ilan edecek…" diyen Temel, sıradaki ittifak hedeflerini ise, "Şimdi Kurdistani örgütler, İnanç Kurumları, Kadın, Ekoloji, emek güçleri ve STK'lar ile buluşma zamanı…" ifadesini kullandı.

HDP söz konusu ittifakı EMEP, TÖP, SMF, TİP ve EHP ile yapmış, Halkevleri ittifaktan ayrılmıştı.