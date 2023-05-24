HDP ve Yeşil Sol Parti: 'Yazılı açıklama yapacağız'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının ardından HDP ve Yeşil Sol Parti'nin tavrının ne olacağı merak ediliyor.

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız" denildi.

Aynı açıklama Yeşil Sol Parti'nin resmi hesabından da yapıldı.