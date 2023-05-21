HDP: Tutsak arkadaşlarımız üzerinden kirli propaganda yapan Cumhur İttifakı hesap verecek

HDP, kendileri üzerinden Millet İttifakı'na karşı kampanya yürüten Cumhur İttifakı'na tepki gösterdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, HDP'li siyasetçiler Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutukluların "haksızca" cezaevinde tutulduğuna dikkat çeken HDP, "Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız haksızca zindanda tutulmalarına rağmen bir adım geri atmadan dik duruyorlar. İşte bunların tüm korkusu bundandır" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tutsak arkadaşlarımız üzerinden kirli propaganda yapan Cumhur İttifakı tüm suçlarının hesabını verecek. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız haksızca zindanda tutulmalarına rağmen bir adım geri atmadan dik duruyorlar. İşte bunların tüm korkusu bundandır!"