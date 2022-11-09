HDP Sözcüsü Günay: Başörtüsü meselesinin anayasa değişikliği konusuna dönmesini doğru bulmuyoruz

HDP Sözcüsü Ebru Günay, bugün toplanan HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDP'nin örgütlenme çalışmalarını devam ettirirken, il ziyaretlerini de sürdürdüğünü belirten Günay, eş genel başkanlardan Mithat Sancar'ın Mardin'i, Pervin Buldan'ın ise Ardahan ve Erzurum'u ziyaret edeceğini aktardı.

"Türkiye'nin en sıcak gündemlerinden birini" başörtüsü tartışması üzerine gündeme gelen anayasa değişikliği konusunun oluşturduğunu hatırlatan Günay, bir anayasa değişikliği yapılacaksa sadece başörtüsüyle ilgili değil, toplumun temel hak ve özgürlüklerini geliştirecek bir değişikliğin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ebru Günay, şöyle devam etti:

"Başörtüsü meselesinin bir anayasa değişikliği konusuna dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz. Esasen CHP tarafından bu şekilde gündeme getirilmesini de doğru bulmuyoruz. İktidar da bunu bir tür fırsatçılığa çevirerek ortalığı bulandırıyor. Anayasanın en önemli özelliği eşitlikçi ve özgürlükçü olmasıdır. Evet özgürlük ama herkes için özgürlük, her inanç, kültür, dil, kimlik için sınırsız özgürlüğe varız."

'Yerimiz de duruşumuz da siyaset tarzımız da net'

Anayasaların toplumsal sözleşme metinleri olduğunu, katılımcı ve çoğulcu bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Günay, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan partiler değil, Meclis dışında kalan partilerin ve tüm toplumsal kesimlerin de bu değişiklik sürecine katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.

AKP'nin siyasi parti ziyaretlerine de değinen Günay, şunları kaydetti:

"Biz, siyaseti çözüm aracı olarak görüyor ve öyle değerlendiriyoruz. Bir yandan mücadelemizi en üst düzeyde yürütürken öte yandan müzakere ve diyaloğu da önemsiyoruz. Bizim iktidara yönelik eleştirilerimiz, iktidarla ve onun zihniyetiyle mücadelemiz ortadadır. Dolayısıyla otoriter zihniyeti kim temsil ederse etsin onunla mücadelemiz devam edecek. Ayrıca partimizin kiminle görüşüp görüşmeyeceğine, nasıl siyaset yapacağına, nerede duracağına yetkili kurullarımız ve halkımız karar verebilir. HDP, irade beyanını halktan alır ve halka hesap verir. Hem muhalefetin hem de iktidarın partimizi ve tabanımızı muğlak tartışmalara çekerek, kafa bulandırmasına asla izin vermeyiz. Yerimiz de duruşumuz da siyaset tarzımız da nettir." (AA)